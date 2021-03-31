Кабмін затвердив оновлений склад Ради з державної підтримки кінематографії

Цитата

“Щойно на Кабміні затвердили оновлений склад Ради з державної підтримки кінематографії. До неї увійшли: креативний продюсер, телеведучий та актор Юрій Горбунов, кіно- та телевізійний продюсер Артем Колюбаєв, режисер-постановник Анатолій Матешко, продюсер Олександр Недбаєв, виконавчий продюсер Маріанна Новікова, продюсер та кінознавець Поліна Томачова, актор та режисер Олексій Тритенко, керівник адвокатського об’єднання „АРОУ“ Микола Чиханцов та продюсер Віктор Яриш”, — написав Ткаченко.

Деталі

Міністр нагадав, що члени Ради призначаються строком на два роки, і повноваження попереднього складу добігли кінця 6 березня 2021 року.

Довідково

За даними Державного агентства України з питань кіно, п’ять українських стрічок отримали міжнародні нагороди у 2020-2021 роках.