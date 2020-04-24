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Кабмін затвердив норматив частини прибутку держпідприємств, що зараховується до Держбюджету

Кабмін затвердив норматив частини прибутку держпідприємств, що зараховується до Держбюджету

Київ • УНН

 • 14942 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні затвердив норматив частини прибутку підприємств, у яких держава має понад 50% акцій, яка зараховуються до Держбюджету. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Кабмін затвердив норматив частини прибутку підприємств, де держава має більше 50% акцій, яка направляєте на сплату дивідендів (тобто зараховуються до Держбюджету). Базовий норматив — 50%. Винятки: Укренерго і Укргідроенерго — 30%, ПриватБанк — 75%, Нафтогаз — 95%”, — написав Гончаренко.

Нагадаємо, уряд затвердив тарифи на лікування хворих на COVID-19.

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