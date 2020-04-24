Кабмін затвердив норматив частини прибутку держпідприємств, що зараховується до Держбюджету

“Кабмін затвердив норматив частини прибутку підприємств, де держава має більше 50% акцій, яка направляєте на сплату дивідендів (тобто зараховуються до Держбюджету). Базовий норматив — 50%. Винятки: Укренерго і Укргідроенерго — 30%, ПриватБанк — 75%, Нафтогаз — 95%”, — написав Гончаренко.

Нагадаємо, уряд затвердив тарифи на лікування хворих на COVID-19.