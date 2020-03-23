Кабмін заборонить відключати світло за несплату на період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На позачерговому засіданні уряду Кабінет міністрів доручив розробити механізм про заборону відключення електроенергії за несплату на період карантину через коронавірус. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Роздав сьогодні на позачерговому засіданні низку доручень: підготувати проекти рішень, які допоможуть спростити доступ до отримання пенсій. Розробити механізм щодо заборони відключення електроенергії та нарахування пені через заборгованість для приватних споживачів. Запровадити обмеження перебування не більше 2-х осіб у кімнатах готелів та хостелів на час карантину. Винятки – лише для родин", - написав Прем’єр.
Також він доручив Міністерству охорони здоров’я створити реєстр студентів–медиків та медиків-резервістів, які перебувають у відставці.
"Маємо розуміти можливості нашої медичної системи для того, щоб оперативно реагувати та прогнозувати наявні ресурси для боротьби з поширенням хвороби", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України дозволив дистанційний продаж ліків та медичних товарів на час карантину.