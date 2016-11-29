Кабмін визначить механізм фінансування виробництва літаків на ДП “Антонов”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кабінет міністрів України визначить механізм фінансування для будівництва літаків на ДП “Антонов”. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час перебування на держпідприємстві “Антонов”, передає кореспондент УНН.
“Наше завдання сьогодні — те, що ми маємо можливості розвинути. І тут важливо, щоби ми знайшли підтримку фінансову. Сьогодні я буду проводити нараду, на якій ми маємо визначити, які механізми фінансування можуть бути задіяні для того, щоб ми в повітря підняли українські літаки”, — сказав він.
За його словами, на сьогодні в Україні пасажиропотік зростає приблизно на 30%, але одиниці літаків є українського виробництва.
“Наше завдання допомогти компанії вийти з того стану, в якому вони сьогодні знаходяться. В такому поки що, я би сказав, невизначеному стані. Ідея наступна — знайти ресурси, дати можливість виробляти літаки. Ці літаки ми маємо поставити на авіалінії України“, — зазначив голова уряду.
В.Гройсман також вважає, що Україна тоді зможе продавати літаки власного виробництва, коли “самі будемо на них будемо літати”.