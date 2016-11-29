Кабмин определит механизм финансирования производства самолетов на ГП "Антонов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кабинет министров Украины определит механизм финансирования для строительства самолетов на ГП "Антонов". Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пребывания на госпредприятии "Антонов", передает корреспондент УНН.
"Наша задача сегодня - то, что мы имеем возможность развить. И здесь важно, чтобы мы нашли поддержку финансовую. Сегодня я буду проводить совещание, на котором мы должны определить, какие механизмы финансирования могут быть задействованы для того, чтобы мы в воздух подняли украинские самолеты ", - сказал он.
По его словам, на сегодня в Украине пассажиропоток возрастает примерно на 30%, но единицы самолетов являются украинского производства.
"Наша задача помочь компании выйти из того состояния, в котором они сегодня находятся. В таком пока, я бы сказал, неопределенном состоянии. Идея следующая - найти ресурсы, дать возможность производить самолеты. Эти самолеты мы должны поставить на авиалинии Украины ", - отметил глава правительства.
В.Гройсман также считает, что Украина тогда сможет продавать самолеты собственного производства, когда "сами будем на них будем летать".