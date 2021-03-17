Кабмін відправив у відставку голову "Укрзалізниці" Жмака: визначили наступника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 17 березня, достроково припинив повноважень голови правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака. Тимчасово очолювати УЗ буде за рішенням уряду член правління компанії Іван Юрик. Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
Цитата:
“На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за дострокове припинення повноважень голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця“ Жмака Володимира Миколайовича”, — повідомив Мокан.
Деталі
Також, зі слів Мокана, уряд ухвалив рішення про тимчасове покладення обов’язків голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця” на Юрика Івана Івановича (член правління АТ “Укрзалізниця”).
Доповнення
Раніше стало відомо, що наглядова рада одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правління “Укрзалізниця”.
Кабінет міністрів України на засіданні 26 серпня 2020 року призначив Володимира Жмака на посаду голови правління АТ “Укрзалізниці”.
Для довідки
Т.в.о. голови УЗ Іван Юрик — спеціаліст з питань інвестицій та фінансів.
2007 р. — Інститут міжнародної економіки ім. Пітерсона, Вашингтон, США, науковий асистент; проект огляду економічних реформ в Україні з початку незалежності (видана книга “How Ukraine became a market economy and democracy”).
2010 — 2014 рр. — Blackstone, голова представництва в Україні; корпоративні транзакції з M&A, реструктуризації боргу та залучення капіталу, створення, структурування та впровадження корпоративних транзакцій.
2014 — 2016 рр. — Міністерство фінансів України, керівник служби міністра, координація та адміністрування ключових проектів та робочих процесів міністерства; супроводження основних ініціатив міністерства в Уряді й Парламенті; координація аналітичної функції та роботи зі ЗМІ; напрацювання презентаційних та аналітичних матеріалів для супроводження діяльності міністра.
2017-2019 рр. — Офіс залучення та підтримки інвестицій Уряду України UkraineInvest, заступник директора, супроводження та впровадження інвестиційних проектів із залученням прямих іноземних інвестицій у реальний сектор економіки України: альтернативна енергетика, інфраструктура (залізниця, морські порти), агропромисловість, сучасне виробництво та нові технології.
20.06.2018 — 05.06.2019 — член наглядової ради АТ “Укрзалізниця”.
З 14.06.2019 — член правління АТ “Укрзалізниця”.