Кабмин отправил в отставку главу "Укрзализныци" Жмака: определили преемника

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 14224 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 26394 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 100902 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137243 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191407 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191570 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276286 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 321417 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157708 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143068 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 60880 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 55014 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 66345 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 44732 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 93412 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 321419 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 275218 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 430757 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 396709 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 380022 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 93412 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 183890 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 212310 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 192443 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 276286 просмотра
Актуальное
Кабмин отправил в отставку главу "Укрзализныци" Жмака: определили преемника

Кабмин отправил в отставку главу "Укрзализныци" Жмака: определили преемника

Киев  •  УНН

 • 20992 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 17 марта, досрочно прекратил полномочия главы правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака. Временно возглавлять УЗ будет по решению правительства член правления компании Иван Юрык. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Члены правительства проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы правления акционерного общества "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") Жмака Владимира Николаевича", - сообщил Мокан.

Детали

Также, по словам Мокана, правительство приняло решение о временном возложении обязанностей главы правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Юрыка Ивана Ивановича (член правления АО "Укрзализныця").

Дополнение

Ранее стало известно, что наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныця".

Кабинет министров Украины на заседании 26 августа 2020 года назначил Владимира Жмака на должность главы правления АО "Укрзализныци".

Для справки

Врио главы УЗ Иван Юрык - специалист по вопросам инвестиций и финансов.

2007 г. - Институт международной экономики им. Питерсона, Вашингтон, США, научный ассистент проект обзора экономических реформ в Украине с начала независимости (издана книга "How Ukraine became a market economy and democracy").

2010 - 2014 гг. - Blackstone, глава представительства в Украине; корпоративные транзакции с M&A, реструктуризации долга и привлечение капитала, создание, структурирование и внедрение корпоративных транзакций.

2014 - 2016 гг. - Министерство финансов Украины, руководитель службы министра, координация и администрирование ключевых проектов и рабочих процессов министерства; сопровождение основных инициатив министерства в правительстве и парламенте; координация аналитической функции и работы со СМИ; наработки презентационных и аналитических материалов для сопровождения деятельности министра.

2017-2019 гг. - Офис привлечения и поддержки инвестиций Правительства Украины UkraineInvest, заместитель директора, сопровождение и внедрение инвестиционных проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Украины: альтернативная энергетика, инфраструктура (железная дорога, морские порты), агропромышленность, современное производство и новые технологии.

20.06.2018 - 05.06.2019 - член наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

С 14.06.2019 - член правления АО "Укрзализныця".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы