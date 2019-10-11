Кабмін утричі скоротив кількість теруправлінь міністерства юстиції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив постанову "Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції", якою кількість головних територіальних управлінь юстиції скорочується з 27 до 8. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
"Постановою ліквідуються територіальні органи Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Натомість буде утворено міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції зі статусом юридичної особи публічного права, повноваження яких розповсюджуватимуться на території декількох адміністративно-територіальних одиниць", – зазначив очільник відомства.
За його словами, це оптимізує систему територіальних органів Міністерства юстиції, покращить контроль за їхньою роботою, забезпечить ефективне виконання покладених на Міністерство завдань та раціональне використання державних ресурсів.
Відповідно до постанови будуть утворені такі міжрегіональні управління Міністерства юстиції: Західне міжрегіональне управління (м. Львів), Південно-Західне міжрегіональне управління (м. Івано-Франківськ), Центрально-Західне міжрегіональне управління (м. Хмельницький), Центральне міжрегіональне управління (м. Київ), Північно-Східне міжрегіональне управління (м. Суми), Південно-Східне міжрегіональне управління (м. Дніпро), Південне міжрегіональне управління (м. Одеса), Східне міжрегіональне управління (м. Харків).
Територіальні органи Міністерства юстиції, які ліквідуються, продовжують здійснювати повноваження та функції, покладені на зазначені органи, до завершення заходів, пов’язаних з утворенням міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції.
Нагадаємо, прем'єр-міністр повідомив, що уряд почав скорочення держапарату в сфері юстиції, зменшивши з 27 до 8 кількість їх територіальних управлінь.