Кабмін ухвалив концепцію розвитку штучного інтелекту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Уряд прийняв концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні, яка забезпечить конкурентоспроможність України на міжнародному ринку. Про це повідомили в пресслужбі Мінцифри, інформує УНН.
“Технології штучного інтелекту (ШІ) сприятимуть трансформації економіки, ринку праці, державних інституцій та суспільства загалом. Їх використання дозволить зменшити обсяги витрат та підвищити ефективність виробництва, якість товарів і послуг”, - йдеться в повідомленні.
За повідомленням Мінцифри, реалізації положень Концепції розвитку штучного інтелекту дасть змогу:
- зайняти Україні значний сегмент світового ринку технологій ШІ та провідні позиції в міжнародних рейтингах (як результат — прихід іноземного інвестора в галузь);
- створити умови для участі України в діяльності міжнародних організацій та реалізації ініціатив щодо формування стратегій розвитку, регулювання та стандартизації ШІ у світі;
- впровадити технології ШІ у сфері освіти, економіки, публічного управління, кібербезпеки, оборони та інших сферах для зростання довгострокової конкурентоспроможності України на міжнародному ринку;
- сформувати адекватне та дієве правове поле для застосування технологій ШІ з огляду на міжнародні стандарти в галузі та передовий іноземний досвід її державного регулювання.
“Наступний наш крок — в тримісячний термін розробити і затвердити план заходів щодо реалізації Концепції”, -йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в квітні цього року, в Києві проходили дослідження щодо використання технологій штучного інтелекту.