Кабмін спростив участь у публічних закупівлях виробникам міського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд дозволив замовникам у публічних закупівлях здійснювати передоплату автобусів, тролейбусів, трамваїв навіть у тому випадку, якщо вони не будуть поставлені протягом поточного бюджетного періоду. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 27 грудня, передає УНН.
Відтак, буде ліквідовано проблему, з якою раніше постійно стикалися виробники українських автобусів, трамваїв та тролейбусів: під час публічних закупівель замовники не могли попередньо оплатити транспорт, термін поставки якого виходив за межі поточного бюджетного року. Це ускладнювало роботу виробників і зменшувало можливості для замовників, які хотіли закупити новий транспорт.
За словами, першого віце-прем’єр міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубів, ухвалене на засіданні рішення дозволить підтримати національного виробника та сприятиме оновленню транспорту у містах.
Зазначимо, у лютому 2017 року Уряд ухвалив рішення щодо збільшення обов’язкового авансового платежу за поставки тролейбусів, автобусів, електробусів та трамваїв до 70%, а також збільшив терміни, за які виробник може поставити продукцію комунальному підприємству.
Нагадаємо, парламент врегулював процедуру здійснення моніторингу державних закупівель.