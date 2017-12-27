Кабмин упростил участие в публичных закупках производителям транспорта

Следовательно, будет ликвидировано проблему, с которой раньше постоянно сталкивались производители украинских автобусов, трамваев и троллейбусов: во время публичных закупок заказчики не могли предварительно оплатить транспорт, срок поставки которого выходил за пределы текущего бюджетного года. Это затрудняло работу производителей и уменьшало возможности для заказчиков, которые хотели закупить новый транспорт.

По его словам, первого вице-премьер министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, принятое на заседании решение позволит поддержать национального производителя и будет способствовать обновлению транспорта в городах.

Отметим, в феврале 2017 Правительство приняло решение об увеличении обязательного авансового платежа за поставки троллейбусов, автобусов, электробусов и трамваев до 70%, а также увеличил сроки, за которые производитель может поставить продукцию коммунальному предприятию.

Напомним, парламент урегулировал процедуру осуществления мониторинга государственных закупок.