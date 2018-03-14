Кабмін сьогодні планує внести зміни до правил оформлення віз для в’їзду в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує внести зміни до правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.
Відповідно до порядку денного, відповідний проект постанови на уряду має представляти міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Також сьогодні урядовці планують схвалити проект угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Катару про взаємне скасування візових вимог.
На засіданні буде розглянуто й План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня.
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Планується заслухати питання про дeлeгaцiю України для участі у роботі Спільної українсько-білорусько-польської демаркаційної комісії.
Члени уряду збираються внести зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань.
Буде розглянуто на засідання уряду сьогодні також і положення про Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій та багато інших питань.