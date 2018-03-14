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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 47206 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Кабмин сегодня планирует внести изменения в правила оформления виз для въезда в Украину

Кабмин сегодня планирует внести изменения в правила оформления виз для въезда в Украину

Киев  •  УНН

 • 8303 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует внести изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.

Согласно повестке дня, соответствующий проект постановления на правительства должен представлять министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Также сегодня правительство планирует одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Катара о взаимной отмене визовых требований.

На заседании будет рассмотрен и План реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня.

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Планируется заслушать вопрос о дeлeгaции Украины для участия в работе Совместной украинско-белорусско-польской демаркационной комиссии.

Члены правительства собираются внести изменения в нормы питания военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований.

Будет рассмотрено на заседании правительства сегодня также и положение о Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий и многие другие вопросы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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