Кабмін схвалив Експортну стратегію України до 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд схвалив Експортну стратегію України. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 27 грудня, передає УНН.
На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України одноголосно схвалив Експортну стратегію України ("дорожню карту" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—2021 роки.
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Як наголосив Прем’єр-міністр, зростання українського експорту цього року сягло 20%, проте Україна не має на цьому зупинятись і розширювати зовнішню торгівлю та продовжувати нарощувати експорт.
Нагадаємо, у 2018 році Україна проведе оцінку угоди про ЗВТ з Євросоюзом.