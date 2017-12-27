Кабмин одобрил Экспортную стратегию Украины до 2021 года

На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины единогласно одобрилЭкспортную стратегию Украины ("дорожную карту" стратегического развития торговли) на 2017-2021 годы.

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Как отметил Премьер-министр, рост украинского экспорта в этом году достиг 20%, однако Украина не должна на этом останавливаться и расширять внешнюю торговлю и продолжать наращивать экспорт.

Напомним, в 2018 году Украина проведет оценку соглашения о ЗСТ с Евросоюзом.