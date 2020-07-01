Кабмін розширив повноваження Мінцифри

Так, Мінцифри зможе формувати державну політику у сферах цифрових інновацій та електронного документообігу, а також єдині стандарти щодо впровадження е-послуг, стимулювати використання IT-технологій у різних сферах.

До повноважень Мінцифри також віднесено цифровізацію освіти, формування стандартів цифрової грамотності, а також підтримку стартапів і сприяння розвитку цифрової економіки.

Урядовці одностайно підтримали пропозицію, що озвучив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, що "Дія" запустила бета-тестування реєстрації ТОВ.