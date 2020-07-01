Кабмін розширив повноваження Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Під час засідання уряду Кабінет міністрів ухвалив постанову, що розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації, передає кореспондент УНН.
Так, Мінцифри зможе формувати державну політику у сферах цифрових інновацій та електронного документообігу, а також єдині стандарти щодо впровадження е-послуг, стимулювати використання IT-технологій у різних сферах.
До повноважень Мінцифри також віднесено цифровізацію освіти, формування стандартів цифрової грамотності, а також підтримку стартапів і сприяння розвитку цифрової економіки.
Урядовці одностайно підтримали пропозицію, що озвучив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
Нагадаємо, що "Дія" запустила бета-тестування реєстрації ТОВ.