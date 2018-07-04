Кабмін призначив заступника міністра фінансів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Кабінет міністрів України призначив Юрія Гелетія заступником міністра фінансів, який опікуватиметься стратегією розвитку державного банківського сектору, управлінням та реформуванням державних банків, небанківського сектору та публічних інвестицій і інновацій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства фінансів, передає УНН.
“4 липня за поданням в.о. міністра фінансів Оксани Маркарової Кабінет Міністрів призначив на посаду заступника міністра фінансів Юрія Гелетія”, — зазначили у відомстві.
За інформацією міністерства, на посаді заступника міністра фінансів Юрій Гелетій продовжить роботу над стратегією розвитку державного банківського сектору, управлінням та реформуванням державних банків, небанківського сектору та публічних інвестицій і інновацій.
У Мінфіні уточнили, що із жовтня 2015 року до липня 2018. Юрій Гелетій обіймав посаду Директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України, де, зокрема, займався питаннями стратегічного реформування державного банківського сектору, розвитку ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів.
Як повідомляв УНН, 4 липня Кабінет міністрів попросив Президента Петра Порошенка уповноважити в.о. міністра фінансів України підписати угоду щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (MLI).
Нагадєамо, 7 червня Кабінет міністрів України призначив в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову.