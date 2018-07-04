Кабмин назначил заместителя министра финансов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Кабинет министров Украины назначил Юрия Гелетия заместителем министра финансов, который будет заниматься стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передает УНН.
“4 июля при представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет Министров назначил на должность заместителя министра финансов Юрия Гелетия”, — отметили в ведомстве.
По информации министерства, на должности заместителя министра финансов Юрий Гелетий продолжит работу над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций.
В Минфине уточнили, что с октября 2015 года по июль 2018-го Юрий Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.
Как сообщал УНН, 4 июля Кабинет министров попросил Президента Петра Порошенко уполномочить и.о. министра финансов Украины подписать соглашение о внесении изменений в конвенций об избежании двойного налогообложения (MLI).
Нагадеамо, 7 июня Кабинет министров Украины назначил и.о. министра финансов Оксану Маркарову.