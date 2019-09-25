Кабмін призначив виконавчого директора Нацфонду досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 веренся. УНН. Уряд сьогодні призначив виконавчого директора Національного фонду досліджень – цю посаду обійняв Борис Сорочинський. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу МОН України.
"Уряд призначив виконавчого директора Національного фонду досліджень (НФД) – цю посаду обійняв Борис Сорочинський, науковець з понад 40-річним стажем", - йдеться в повідомленні.
Для відбору кандидатів було проведено відкритий конкурс – на нього подалися 9 претендентів. За підсумками співбесід Наукова рада Фонду провела таємне голосування й ухвалила рішення рекомендувати кандидатуру Бориса Сорочинського. Її також погодив Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій, який виконує функції наглядової ради Нацфонду.
Нагадаємо, до кінця поточного року уряд має здійснити повне кадрове перезавантаження низки структур – зокрема, Укравтодору й Державної архітектурно-будівельної інспекції.