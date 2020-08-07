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Кабмін повинен включити дані про антитіла до COVID-19 у критерії скасування карантину - ексміністр МОЗ

Кабмін повинен включити дані про антитіла до COVID-19 у критерії скасування карантину - ексміністр МОЗ

Київ • УНН

 • 22664 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Відсоток населення з антитілами до COVID-19 має бути одним із критеріїв віднесення того чи іншого регіону до "кольорової" карантинної зони, а високий відсоток - підставою скасування карантину. Так вважає ексміністр охорони здоров’я Василь Князевич, передає УНН.

За його словами, показник імунності населення до вірусу, по-перше, "дасть більш реальну епідеміологічну картину", а по-друге - це не дозволить містам чи областям штучно скорочувати обсяги ІФА-тестування на коронавірус.

"Тому, це було б дуже доречно і доцільно, щоб орієнтувалися на відсоток населення з антитілами до COVID-19. За таких умов ніхто не зможе штучно знижувати кількість тестувань. Таким чином, ми будем оперувати інформативною статистикою", - сказав він.

Князевич нагадав про кримінальну відповідальність, яка передбачена за спроби приховати COVID-19 або ж його свідоме невиявлення.

"А у нас комунальними закладами управляють мери міст, голови адміністрацій чи рад, і саме вони мають нести відповідальність за об’єктивність статистики і широке охоплення тестуванням", - додав ексміністр МОЗ.

Як повідомлялося в УНН, через карантинне "кольорове" зонування країни, яке, у свою чергу, залежить від кількості виявлених хворих на коронавирусну хворобу, є ризик, що регіони можуть свідомо знижувати кількість тестувань. Менше тестів - менше виявлених, а значить - менша вірогідність потрапити у "червону зону".

У зв’язку з цим, в ЦГЗ МОЗ попередили про кримінальну відповідальність за штучне невиявлення "ковідних" пацієнтів.

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