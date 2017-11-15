Кабмін підвищив соціальні стипендії студентам
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кабінет міністрів підвищив розміри соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів на 18%, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"Уряд на засіданні ухвалив постанову Кабінету міністрів, якою підвищено з 1 листопада 2017 року розмір соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів на 18 відсотків", - йдеться у повідомленні.
Цим нормативним актом передбачено підвищення розміру соціальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації– з 750 грн до 890 грн, III–IV рівня акредитації – з 1000 грн до 1180 грн.
Для студентів вищих навчальних закладів I–IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – з 2000 грн до 2360 грн.
Нагадаємо, розмір стипендій становитиме від 490 до майже 3 тисяч грн.