Кабмін підвищив соціальні стипендії студентам

"Уряд на засіданні ухвалив постанову Кабінету міністрів, якою підвищено з 1 листопада 2017 року розмір соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів на 18 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Цим нормативним актом передбачено підвищення розміру соціальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації– з 750 грн до 890 грн, III–IV рівня акредитації – з 1000 грн до 1180 грн.

Для студентів вищих навчальних закладів I–IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – з 2000 грн до 2360 грн.

Нагадаємо, розмір стипендій становитиме від 490 до майже 3 тисяч грн.