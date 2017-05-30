Кабмін не збирається піднімати ціну на газ з жовтня до 8,5 тис. грн – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Кабінет міністрів України не збирається піднімати ціну на газ з жовтня до 8,5 тис. грн. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів у Тернопільській області, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
В.Гройсман наголосив, що уряд не має жодних планів із підвищення цін на газ для споживачів, і заяви деяких політиків з цього приводу не відповідають дійсності.
Зокрема, коментуючи інформацію про нібито плани уряду підвищити ціну на газ з 1 жовтня до 8500 грн, глава уряду заявив: "Чув інформацію, що Уряд збирається підняти ціну на газ до 8,5 тис. грн. Хочу підкреслити, що це жодним чином не відповідає дійсності. Це абсолютна брехня".
Як повідомляв УНН, Кабмін і ВР напрацьовують законопроект про плату за газорозподільні мережі.