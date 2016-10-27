Кабмін не планує витрачати кредитні кошти на підвищення мінімальної зарплати - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міністр соціальної політики Андрій Рева запевняє, що уряд не планує витрачати на підвищення мінімальної зарплати кредитні кошти чи “друкувати” гроші. Про це він заявив на прес-конференції у четвер, передає кореспондент УНН.
Він також запевнив, що перегляд мінімальної зарплати не вплине на рівень інфляції та курс гривні до долара.
“Гроші з економіки України. Друкування (грошей — ред.), кредитні ресурси залучати не планується”, — зазначив міністр.
Очільник Мінсоцполітики також додав, що мінімальна зарплата та прожитковий мінімум за планами уряду тепер зростатимуть різними темпами.