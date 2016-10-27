Кабмин не планирует тратить кредитные средства на повышение минимальной зарплаты - Минсоцполитики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Министр социальной политики Андрей Рева заверяет, что правительство не планирует тратить на повышение минимальной зарплаты кредитные средства или "печатать" деньги. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.
Он также заверил, что пересмотр минимальной зарплаты не повлияет на уровень инфляции и курс гривны к доллару.
"Деньги с экономики Украины. Печать (денег - ред.), кредитные ресурсы привлекать не планируется", - отметил министр.
Глава Минсоцполитики также добавил, что минимальная зарплата и прожиточный минимум по планам правительства теперь будут расти разными темпами.