Кабмин не планирует тратить кредитные средства на повышение минимальной зарплаты - Минсоцполитики

Он также заверил, что пересмотр минимальной зарплаты не повлияет на уровень инфляции и курс гривны к доллару.

"Деньги с экономики Украины. Печать (денег - ред.), кредитные ресурсы привлекать не планируется", - отметил министр.

Глава Минсоцполитики также добавил, что минимальная зарплата и прожиточный минимум по планам правительства теперь будут расти разными темпами.