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"Кабель-Інвест": замки електромеханічні та електромагнітні моделі "Шериф" європейської якості в Україні

"Кабель-Інвест": замки електромеханічні та електромагнітні моделі "Шериф" європейської якості в Україні

Київ • УНН

 • 34915 перегляди

Відома київська компанія ТОВ "Кабель-Інвест" — лідер на електротехнічному ринку України, — почав реалізацію електромеханічних і електромагнітних замків "Шериф" в Україні. Дана продукція була представлена в Києві на щорічній міжнародній виставці "Безпека-2017", що проходила в середині жовтня нинішнього року.

ТОВ “Кабель-Інвест” є найбільшим постачальником в Україні кабельно-провідникової продукції (КПП), засобів для прокладки і монтажу кабельних мереж, різного устаткування для систем контролю і управління доступом (СКУД), а також електродвигунів, систем заземлення, громовідводів та інших товарів електротехнічного призначення. Через мережу магазинів в Києві і області, а також онлайн-магазин, розміщений на офіційному сайті ci.kiev.ua, компанія реалізує продукцію провідних виробників електротехнічних товарів:

• АВВ (Німеччина-Швеція-Швейцарія);
• Schneider Electric (Франція);
• OBO Bettermann GmbH & Co. KG (Німеччина);
• GE Power Controls, департамент General Electric (США);
• Siemens (Німеччина);
• українських компаній: E.NEXT.UKRAINE, ТОВ “Електродвигун”, ДП СКАТ, ХЕЛЗ, “Южелектромаш”, Катех;
• російських фірм: “Промікс”, ТОВ ІЕК;
• Vergokan (Бельгія) та інших.

Будучи офіційним дилером ІТЦ “Промікс”, компанія “Кабель-Інвест” сьогодні постачає в Україну найбільш сучасні замки електромеханічні та електромагнітні защіпки моделі “Шериф”, широко затребувані на вітчизняному ринку. Ці пристрої призначені для дистанційного відкривання і закривання дверей будь-якого типу шляхом подачі на їх запірний механізм електричного сигналу, який може надходити від кнопки охоронця, контролера системи доступу, кодових панелей або домофонів.

Замки “Шериф” використовуються в багатьох сферах діяльності, де служать для замикання і відмикання:

• зовнішніх і внутрішніх дверей будь-якого типу, включаючи двері з металопластикового профілю;
• воріт і хвірток;
• банківських терміналів, вендінгових апаратів і банкоматів;
• ящиків почтоматів і камер зберігання;
• шафок для одягу в роздягальнях басейнів, аквапарків та інших подібних місць;
• офісних ящиків, призначених для зберігання документації;
• електротехнічних щитів і коробок, у яких змонтована система управління технологічними процесами;
• шаф зберігання хімічних речовин і лікарських препаратів;
• холодильників та іншого торгового обладнання, типу скринь і шаф для сигарет;
• шлюзових приміщень і дверей ліфта.

Основною перевагою електромеханічних засувок і замків “Шериф” є їх універсальність і можливість використання в різних конструкціях і пристроях. Вони мають компактні розміри, широкий діапазон робочих температур і різноманітність моделей. Такі замки досить прості за конструкцією і не вимагають особливого догляду. Антикорозійне покриття забезпечує надійний захист від несприятливих факторів зовнішнього середовища. У кожній моделі замків і засувок “Шериф” передбачена можливість розблокування запірного механізму на випадок, якщо виникли перебої в постачанні електроенергії, це позбавляє необхідності мати резервне електропостачання.

Довідка про компанію:

Компанія “Кабель-Інвест” — провідне підприємство української електротехнічної промисловості, понад 20 років поставляє на вітчизняний ринок високоякісну електротехнічну продукцію, що відповідає міжнародним стандартам якості. Це продукція кращих світових виробників, офіційним торговим представником яких на території України є “Кабель-Інвест”. Крім онлайн-маркету, “Кабель-Інвест” має два оптово-роздрібних магазини в Києві і один — в Ірпені, а також центральний склад. Клієнтами компанії є найбільші підприємства країни різних галузей — енергетики, приладобудування, телекомунікації, будівництва та інших.

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