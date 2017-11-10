"Кабель-Инвест": замки электромеханические и электромагнитные модели "Шериф" европейского качества в Украине

Известная киевская компания ООО “Кабель-Инвест” — лидер на электротехническом рынке Украины, — начал реализацию электромеханических и электромагнитных замков “Шериф” в Украине. Данная продукция была представлена на проходившей в середине октября нынешнего года Международной выставке “Безпека-2017”, ежегодно проводящейся в Киеве.

ООО “Кабель-Инвест” является крупнейшим поставщиком в Украину кабельно проводниковой продукции (КПП), средств для прокладки и монтажа кабельных сетей, различного оборудования для систем контроля и управления доступом (СКУД), а также электродвигателей, систем заземления, молниеотвода и прочих товаров электротехнического назначения. Через сеть магазинов в Киеве и области, а также онлайн-магазин, размещенный на официальном сайте ci.kiev.ua, компания реализует продукцию ведущих производителей электротехнических товаров:

- АВВ (Германия-Швеция-Швейцария);

- Schneider Electric (Франция);

- OBO Bettermann GmbH & Co. KG (Германия);

- GE Power Controls, департамент General Electric (США);

- Siemens (Германия);

- украинских компаний: E.NEXT.UKRAINE, ООО “Электродвигатель”, ДП СКАТ, ХЭЛЗ, “Южэлектромаш”, Катех;

- российских фирм: “Промикс”, ООО ИЕК;

- Vergokan (Бельгия) и других.

Являясь официальным дилером ИТЦ “Промикс”, компания “Кабель-Инвест” сегодня поставляет в Украину самые современные замки электромеханические и электромагнитные защелки модели “Шериф”, широко востребованные на отечественном рынке. Эти устройства предназначены для дистанционного открывания и закрывания дверей любого типа путем подачи на их запирающий механизм электрического сигнала, который может поступать от кнопки охранника, контроллера системы доступа, кодовых панелей или домофонов.

Замки “Шериф” используются во многих сферах деятельности, где служат для запирания и отпирания:

- наружных и внутренних дверей любого типа, включая двери из металлопластикового профиля;

ворот и калиток;

- банковских терминалов, вендинговых аппаратов и банкоматов;

- ящиков почтоматов и камер хранения;

- шкафчиков для одежды в раздевалках бассейнов, аквапарков и других подобных мест;

- офисных ящиков, предназначенных для хранения документации;

- электротехнических щитов и коробок, в которых смонтирована система управления технологическими процессами;

- шкафов хранения химических веществ и лекарственных препаратов;

- холодильников и прочего торгового оборудования, типа ларей и шкафов для сигарет;

- шлюзовых помещений и дверей лифта.

Основным преимуществом электромеханических защелок и замков “Шериф” является их универсальность и возможность использования в различных конструкциях и устройствах. Они имеют компактные размеры, широкий диапазон рабочих температур и разнообразие моделей. Такие замки довольно просты по конструкции и не требуют особого ухода. Антикоррозийное покрытие обеспечивает надежную защиту от неблагоприятных факторов внешней среды. В каждой модели замков и защелок “Шериф” предусмотрена возможность разблокировки запорного механизма на случай возникших перебоев в поставке электроэнергии, что избавляет от необходимости иметь резервное электроснабжение.

Справка о компании:

Компания “Кабель-Инвест” — ведущее предприятие украинской электротехнической промышленности, более 20 лет поставляющее на отечественный рынок высококачественную электротехническую продукцию, соответствующую международным стандартам качества. Это продукция лучших мировых производителей, официальным торговым представителем которых на территории Украины является “Кабель-Инвест”. Помимо онлайн-маркета, “Кабель-Инвест” имеет два оптово-розничных магазина в Киеве и один — в Ирпене, а также центральный склад. Клиентами компании являются крупнейшие предприятия страны различных отраслей — энергетики, приборостроения, телекоммуникации, строительства и других.