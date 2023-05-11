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Ізраїльсько-палестинські обміни ударами не припиняються на тлі невдачі зусиль Єгипту щодо перемир'я - AP

Ізраїльсько-палестинські обміни ударами не припиняються на тлі невдачі зусиль Єгипту щодо перемир'я - AP

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У середу із сектору Газа випустили сотні ракет по Ізраїлю, тоді як Ізраїль продовжив серію авіаударів, унаслідок яких загинули, зокрема, троє високопосадовців бойовиків, пише УНН із посиланням на AP.

Деталі

Державний єгипетський телеканал повідомив, що Єгипет, частий посередник між сторонами, виступив посередником у припиненні вогню. Але зусилля з досягнення перемир'я, схоже, похитнулися, оскільки бойові дії посилилися пізно ввечері в середу, і жодна зі сторін не показувала жодних ознак відступу, пише видання.

Рано вранці в четвер ізраїльські військові заявили, що завдали авіаудару по командиру ракетного загону «Ісламського джихаду», по будівлі на півдні сектору Гази. Військові заявили, що Алі Галі ховався у квартирі і що ще двох бойовиків з угруповання було вбито разом із ним унаслідок авіаудару по житловому комплексу в Хан-Юнісі. Галі, як вказано, інструктував і брав участь у ракетних обстрілах Ізраїлю в останні місяці. Коментарів від угруповання бойовиків не надходило.

У телезверненні в прайм-тайм прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль завдав жорстокого удару по бойовиках. Але він попередив: «Цей раунд ще не закінчено». «Ми говоримо терористам і тим, хто їх посилає. Ми бачимо вас усюди. Ви не можете сховатися, і ми обираємо місце і час, щоб завдати вам удару», - сказав він, додавши, що Ізраїль також вирішить, коли буде відновлено спокій.

Протягом попереднього дня через ракетні обстріли вмикали сирени повітряної тривоги на півдні та в центрі Ізраїлю, подекуди на віддалі 80 кілометрів. Це були найзапекліші обміни ударами між сторонами за останні місяці, зазначає видання.

Ізраїльська авіація завдає ударів по цілях у Газі другий день поспіль, жертвами, за даними AP, стали "щонайменше п'ять палестинців". Ізраїльські військові заявили, що їхні військові літаки завдали ударів по десятках ракетних установок, складах зброї та інших цілях в анклаві. "Народний фронт визволення Палестини" заявив, що четверо із загиблих були бойовиками. Як повідомляє видання, загалом унаслідок серії авіаударів "загинули 23 палестинці".

Ізраїльські офіційні особи заявили, що станом на вечір середи було випущено понад 400 ракет. Більшість із них, за їхніми словами, було перехоплено або вони впали на відкритій місцевості, але міністр оборони Йоав Галлант заявив, що приблизно чверть із них дали осічку й упали в Газі. Ізраїльські рятувальники повідомили, що три людини постраждали, намагаючись знайти притулок, а чотири будинки на півдні Ізраїлю постраждали від ракетних обстрілів.

Ізраїльські військові заявили, що вперше система ППО, відома як «Праща Давида», перехопила ракету. Система, розроблена спільно зі США, призначена для перехоплення загроз середньої дальності і є частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони, яка також включає більш відому протиракетну систему «Залізний купол». Ізраїльські ЗМІ повідомили, що попередня спроба використати систему кілька років тому не вдалася.

Армія заявила, що школи залишаться закритими, а обмеження на масові зібрання залишаться чинними на півдні Ізраїлю щонайменше до п'ятниці. Жителям було наказано залишатися біля бомбосховищ.

Офіційні особи Ізраїлю підтвердили, що Єгипет намагався сприяти припиненню вогню. Виступаючи на умовах анонімності для обговорення закулісної дипломатії, вони заявили, що Ізраїль оцінюватиме ситуацію на основі дій на місцях, а не декларацій.

«Ісламський джихад» заявив, що продовжить ракетні обстріли. Мохамад аль-Хінді, офіційний представник угруповання, сказав, що каменем спотикання на переговорах було те, що палестинці хотіли, щоб Ізраїль узяв на себе зобов'язання припинити цілеспрямовані операції з ліквідації, як-от ті, унаслідок яких рано вранці у вівторок було вбито трьох високопоставлених командирів «Ісламського джихаду».

Як крок, що може ще більше посилити напруженість, ізраїльська поліція заявила, що дозволить проведення єврейського ультранаціоналістичного параду наступного тижня.

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