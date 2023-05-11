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Израильско-палестинские обмены ударами не прекращаются на фоне неудачи усилий Египта по перемирию - AP

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. В среду из сектора Газа выпустили сотни ракет по Израилю, в то время как Израиль продолжил серию авиаударов, в результате которых погибли в том числе трое высокопоставленных боевиков, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Государственный египетский телеканал сообщил, что Египет, частый посредник между сторонами, выступил посредником в прекращении огня. Но усилия по достижению перемирия, похоже, пошатнулись, поскольку боевые действия усилились поздно вечером в среду, и ни одна из сторон не показывала никаких признаков отступления, пишет издание.

Рано утром в четверг израильские военные заявили, что нанесли авиаудар по командиру ракетного отряда «Исламского джихада», по зданию на юге сектора Газа. Военные заявили, что Али Гали прятался в квартире и что еще два боевика из группировки были убиты вместе с ним в результате авиаудара по жилому комплексу в Хан-Юнисе. Гали, как указано, инструктировал и принимал участие в ракетных обстрелах Израиля в последние месяцы. Комментариев от группировки боевиков не поступало.

В телеобращении в прайм-тайм премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес жестокий удар по боевикам. Но он предупредил: «Этот раунд еще не окончен». «Мы говорим террористам и тем, кто их посылает. Мы видим вас повсюду. Вы не можете спрятаться, и мы выбираем место и время, чтобы нанести вам удар», — сказал он, добавив, что Израиль также решит, когда будет восстановлено спокойствие.

В течение предыдущего дня из-за ракетных обстрелов включали сирены воздушной тревоги на юге и в центре Израиля, кое-где на расстоянии в 80 километров. Это были самые ожесточенные обмены ударами между сторонами за последние месяцы, отмечает издание.

Израильская авиация наносит удары по целям в Газе второй день подряд, жертвами, по данным AP, стали "по меньшей мере пять палестинцев". Израильские военные заявили, что их военные самолеты нанесли удары по десяткам ракетных установок, складам оружия и другим целям в анклаве. "Народный фронт освобождения Палестины" заявил, что четверо из погибших были боевиками. Как сообщает издание, в целом в результате серии авиаударов "погибли 23 палестинца".

Израильские официальные лица заявили, что по состоянию на вечер среды было выпущено более 400 ракет. Большинство из них, по их словам, были перехвачены или упали на открытой местности, но министр обороны Йоав Галлант заявил, что около четверти из них дали осечку и упали в Газе. Израильские спасатели сообщили, что три человека пострадали, пытаясь найти убежище, а четыре дома на юге Израиля пострадали от ракетных обстрелов.

Израильские военные заявили, что впервые система ПВО, известная как «Праща Давида», перехватила ракету. Система, разработанная совместно с США, предназначена для перехвата угроз средней дальности и является частью многоуровневой системы противовоздушной обороны, которая также включает более известную противоракетную систему «Железный купол». Израильские СМИ сообщили, что предыдущая попытка использовать систему несколько лет назад не удалась.

Армия заявила, что школы останутся закрытыми, а ограничения на массовые собрания останутся в силе на юге Израиля как минимум до пятницы. Жителям было приказано оставаться возле бомбоубежищ.

Официальные лица Израиля подтвердили, что Египет пытался способствовать прекращению огня. Выступая на условиях анонимности для обсуждения закулисной дипломатии, они заявили, что Израиль будет оценивать ситуацию на основе действий на местах, а не деклараций.

«Исламский джихад» заявил, что продолжит ракетные обстрелы. Мохамад аль-Хинди, официальный представитель группировки, сказал, что камнем преткновения на переговорах было то, что палестинцы хотели, чтобы Израиль взял на себя обязательство прекратить целенаправленные операции по ликвидации, такие как те, в результате которых рано утром во вторник были убиты три высокопоставленных командира «Исламского джихада».

В качестве шага, который может еще больше усилить напряженность, израильская полиция заявила, что разрешит проведение еврейского ультранационалистического парада на следующей неделе.

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