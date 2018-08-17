Ізраїльські солдати розігнали акції протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ізраїльські солдати втрутилися в хід акцій протесту, організованих після п'ятничної молитви в різних районах Західного берега річки Йордан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Акції були організовані в знак протесту проти незаконного будівництва поселення на окупованих територіях Палестини.
За інформацією координатора Комітету народного опору Палестини Мурада Іштіві, ізраїльські солдати застосували сльозогінний газ і пластикові кулі в районі Кефрі Каддумі у міста Наблус.
У відповідь палестинці закидали солдатів камінням. Деякі учасники акції постраждали від сльозогінного газу.
Акції протесту організовані також в районах Бел, Налін і Небі Саліх поблизу міста Рамалла. Ізраїльські військові пустили в хід шумові гранати, сльозогінний газ і пластикові кулі.
Нагадаємо, раніше Ізраїль затвердив угоду про перемир'я з ХАМАС.