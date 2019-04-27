Ізраїльська вчителька арештована за вандалізм в Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Туристка з Ізраїлю, 39 років, була заарештована в Італії за вандалізм: римські карабінери спіймали її на гарячому, коли жінка видряпувала каменем ініціали імен своїх чоловіка і дітей на колоні Колізею. Про це повідомляє УНН з посиланням на Israelinfo.
Сайт "Ісраель Хайом", який зумів в святковий день отримати коментар МЗС Ізраїлю, повідомляє, що арештована туристка працює в Ізраїлі вчителькою. МЗС підтвердив інформацію і заявив, що "займається" цим випадком.
Згідно з публікаціями, жінка постане перед судом: влада Італії має намір пред'явити їй обвинувачення в псуванні історичної пам'ятки і об'єкта світової культурної спадщини при обтяжуючих обставинах. Щорічно Рим відвідують мільйони туристів, і спроби увічнення своїх імен на древніх каменях трапляються регулярно. Влада "вічного міста" безкомпромісно бореться з цим вандалізмом.
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