Ізраїль закрив єдиний пункт пропуску на кордоні з Сектором Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Ізраїль закрив єдиний пропускний пункт для населення на кордоні з Сектором Гази, передає УНН з посиланням на DW, передає УНН.
У міністерстві оборони Ізраїлю зазначили, що було закрито КПП Ерез. Поки не повідомляється, як довго він не працюватиме.
Управління цивільних справ Палестинської автономії в Газі також підтвердило закриття КПП для усіх випадків, окрім медичних справ та палестинців, які хочуть повернутися назад до анклаву.
Як зазначає видання, закриття КПП відбулось на тлі загострення ситуації на кордоні Ізраїлю та Сектора Гази протягом останніх місяців. Ізраїльська армія повідомила, що 18 серпня палестинці кидали вибухівку у бік солдатів, які у відповідь відкрили вогонь. Внаслідок цього загинуло двоє палестинців.
Конфлікти на кордоні та закриття КПП відбулись попри спроби досягти домовленостей щодо довготермінового перемир'я між Ізраїлем та рухом "Хамас".
Нагадаємо, 17 серпня Ізраїль затвердив угоду про перемир'я з палестинським рухом ХАМАС.