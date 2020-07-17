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Ізраїль вводить локдаун на вихідних через коронавірус

Ізраїль вводить локдаун на вихідних через коронавірус

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Уряд Ізраїлю ухвалив рішення ввести жорсткі обмеження у вихідні дні через різке зростання кількості заражень коронавірусом. З вечора п'ятниці до ранку неділі не працюватимуть ТРЦ, магазини, ринки, музеї та туристичні пам'ятки, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Так, повідомляється, що уряд Ізраїлю на засіданні у п'ятницю, 17 липня, ухвалив рішення про нові обмеження у всій країні під час кожних вихідних, що тривають з вечора п'ятниці до заходу сонця у суботу.

Відтепер у вихідні будуть зачинені усі торгово-розважальні центри, магазини, бібліотеки, ринки під відкритим небом, музеї, бібліотеки та туристичні пам'ятки. Також не можна буде відвідувати пляжі. Винятками у цьому переліку стали продовольчі магазини та аптеки. Утім, обмежень на пересування не буде.

Як зазначає агентство новин dpa, уряд не повідомив, коли зніме ці обмеження.

Повідомляється також, що уряд Ізраїлю продовжив та розширив довгострокові обмеження. Зокрема, спортзали та фітнес-клуби знову будуть зачинені, а ресторани і кафе з наступного вівторка зможуть працювати лише на винос або в режимі доставки.

Нові обмеження мають на меті "запобігти загальній зупинці роботи у світлі різкого зростання захворюваності на коронавірус", пояснили в уряді країни. Утім, нові обмеження ще має схвалити парламент.

Зазначається, що відповідні заходи різко розкритикували опозиційні політики. А місцеві ЗМІ пишуть про те, що деякі власники ресторанів погрожують не дотримуватися нових норм.

Як повідомляв УНН, на початку місяця у ВООЗ попередили, що деяким країнам з швидким поширенням коронавірусу, можливо, доведеться відновити локдаун та інші карантинні обмеження, щоб приборкати поширення коронавірусної хвороби.

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