Ізраїль вводить локдаун на вихідних через коронавірус

Так, повідомляється, що уряд Ізраїлю на засіданні у п'ятницю, 17 липня, ухвалив рішення про нові обмеження у всій країні під час кожних вихідних, що тривають з вечора п'ятниці до заходу сонця у суботу.

Відтепер у вихідні будуть зачинені усі торгово-розважальні центри, магазини, бібліотеки, ринки під відкритим небом, музеї, бібліотеки та туристичні пам'ятки. Також не можна буде відвідувати пляжі. Винятками у цьому переліку стали продовольчі магазини та аптеки. Утім, обмежень на пересування не буде.

Як зазначає агентство новин dpa, уряд не повідомив, коли зніме ці обмеження.

Повідомляється також, що уряд Ізраїлю продовжив та розширив довгострокові обмеження. Зокрема, спортзали та фітнес-клуби знову будуть зачинені, а ресторани і кафе з наступного вівторка зможуть працювати лише на винос або в режимі доставки.

Нові обмеження мають на меті "запобігти загальній зупинці роботи у світлі різкого зростання захворюваності на коронавірус", пояснили в уряді країни. Утім, нові обмеження ще має схвалити парламент.

Зазначається, що відповідні заходи різко розкритикували опозиційні політики. А місцеві ЗМІ пишуть про те, що деякі власники ресторанів погрожують не дотримуватися нових норм.

Як повідомляв УНН, на початку місяця у ВООЗ попередили, що деяким країнам з швидким поширенням коронавірусу, можливо, доведеться відновити локдаун та інші карантинні обмеження, щоб приборкати поширення коронавірусної хвороби.