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Израиль вводит локдаун на выходных из-за коронавируса

Израиль вводит локдаун на выходных из-за коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Правительство Израиля приняло решение ввести жесткие ограничения в выходные дни из-за резкого роста количества заражений коронавирусом. С вечера пятницы до утра воскресенья не будут работать ТРЦ, магазины, рынки, музеи и туристические достопримечательности, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, сообщается, что правительство Израиля на заседании в пятницу, 17 июля, приняло решение о новых ограничениях по всей стране во время каждых выходных, продолжающиеся с вечера пятницы до заката в субботу.

Отныне в выходные будут закрыты все торгово-развлекательные центры, магазины, библиотеки, рынки под открытым небом, музеи, библиотеки и туристические достопримечательности. Также нельзя будет посещать пляжи. Исключение в этом списке стали продовольственные магазины и аптеки. Впрочем, ограничений на передвижение не будет.

Как отмечает агентство новостей dpa, правительство не сообщило, когда снимет эти ограничения.

Сообщается также, что правительство Израиля продлило и расширило долгосрочные ограничения. В частности, спортзалы и фитнес-клубы снова будут закрыты, а рестораны и кафе со следующего вторника смогут работать только на вынос или в режиме доставки.

Новые ограничения имеют целью "предотвратить общую остановку работы в свете резкого роста заболеваемости коронавирусом", пояснили в правительстве страны. Впрочем, новые ограничения еще должен одобрить парламент.

Отмечается, что соответствующие меры резко раскритиковали оппозиционные политики. А местные СМИ пишут о том, что некоторые владельцы ресторанов угрожают не соблюдать нормы.

Как сообщал УНН, в начале месяца в ВОЗ предупредили, что некоторым странам с быстрым распространением коронавируса, возможно, придется восстановить локдаун и другие карантинные ограничения, чтобы обуздать распространение коронавирусной болезни.

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