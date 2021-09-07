Ізраїль обстріляв майданчик для виробництва ракет ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Літаки ВПС Ізраїлю атакували майданчик для виробництва ракет “Хамас”, а також бетонний завод у Хані Юнісі. Про це пише УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
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ЦАХАЛ вразив кілька цілей у секторі Газа 6 вересня ввечері у відповідь на пожежі на півдні Ізраїлю, спричинені запалювальними кулями.
Літаки ВПС Ізраїлю (МАФ) націлилися на майданчик для виробництва ракет "Хамас", а також на військовий комплекс з бетонним заводом у Хані Юнісі.
ЦАХАЛ також зазначив, що ці місця були розташовані в самому центрі цивільного району в секторі Газа, поблизу культурних пам'яток, мечетей та водопостачання.
За даними палестинських ЗМІ, жертв та поранень немає.
فيديو لقصف طائرات الاحتلال لموقع للمقا..ومة جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/4MphdWKILv— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021
Нагадаємо
Ізраїльські військові літаки розбомбили об’єкти ХАМАС у секторі Газа у відповідь на вогневі повітряні кулі, запущені з палестинського анклаву, які викликали пожежі на півдні Ізраїлю.
Ізраїльська авіація завдала ударів по місцях Гази після стрілянини через кордон Гази з Ізраїлем напередодні.
На початку травня конфлікт між угрупованнями в секторі Газа і Ізраїлем загострився після того, як ізраїльська влада за рішенням суду почала виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі.
Через це в місті почалися протести, які переросли в зіткнення палестинського населення і ізраїльської поліції. Пізніше з сектора Газа почалися ракетні обстріли по території Ізраїлю і удари у відповідь.
Потім інтенсивні обстріли стихли і стали поодинокими. Так, ще одна атака з боку Ізраїлю сталася 2 липня.