Ізраїль планує почати вакцинувати дітей

Деталі

Близько 81% ізраїльських громадян або жителів старше 16 років — вікової групи, яка має право на вакцину Pfizer (PFE.N) в Ізраїлі — отримали обидві дози вакцини.

Ізраїль заявив, що планує вводити вакцини дітям віком від 12 до 15 років за схваленням Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

У телевізійному виступі у вівторок Нетаньяху заявив, що Ізраїль домовився з Pfizer і Moderna придбати ще 16 мільйонів доз для 9,3 мільйона населення країни, додавши: “Ми готуємось до ще однієї кампанії вакцинації через півроку. Підготуйте плечі та м’язи, якщо хочете, а також дітей, адже ми вважаємо, що до того часу будуть затверджені вакцини для дітей”.

Доповнення

На думку багатьох експертів, щеплення дітей та молоді вважається критичним кроком на шляху до досягнення стадового імунітету та приборкання пандемії. Pfizer каже, що його вакцина є безпечною, ефективною та виробляє стійкі реакції на антитіла у дітей віком від 12 до 15 років.

За даними Worldometers, в Ізраїлі захворіли на коронавірус 837 309 осіб, 6 342 людей померли.