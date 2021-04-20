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Израиль планирует начать вакцинировать детей

Израиль планирует начать вакцинировать детей

Киев  •  УНН

 • 14243 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Израиль планирует второй этап вакцинации против COVID-19 через шесть месяцев. К этому моменту премьер-министр Биньямин Нетаньяху ожидает, что вакцинация детей будет одобрена органами здравоохранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Около 81% израильских граждан или жителей старше 16 лет — возрастной группы, которая имеет право на вакцину Pfizer (PFE.N) в Израиле — получили обе дозы вакцины.

Израиль заявил, что планирует вводить вакцины детям в возрасте от 12 до 15 лет с одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В выступлении во вторник Нетаньяху заявил, что Израиль договорился с Pfizer и Moderna приобрести еще 16 млн доз для 9,3 миллиона населения страны, добавив: “Мы готовимся к еще одной кампании вакцинации через полгода. Подготовьте плечи и мышцы, если хотите, а также детей, ведь мы считаем, что к тому времени будут утверждены вакцины для детей”.

Дополнение

По мнению многих экспертов, прививки детей и молодежи считается критическим шагом на пути к достижению стадового иммунитета и обуздания пандемии. Pfizer говорит , что его вакцина является безопасной, эффективной и производит устойчивые реакции на антитела в возрасте от 12 до 15 лет.

По данным Worldometers, в Израиле заболели коронавирус 837 309 человек, 6 342 человек умерли.

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