Із затопленої печери в Таїланді врятовано двох хлопчиків

Дітей на місті оглянули лікарі, та каретами швидкої допомоги доправили до лікарні.



Сьогодні ранком, 10 липня, рятувальники розпочали третій, і як вони мають надію, останній етап операції з порятунку дітей з печери Кхао Луанг у Таїланді.



Як повідомляв УНН, перші аналізи крові показали ознаки наявності інфекції у всіх дітей, евакуйованих з печери Кхао Луанг в Таїланді.

Додамо, що вісім дітей, звільнених із затопленої печери Таїланду, знаходяться в хорошому стані. Однак четверо хлопців, врятованих 9 липня, відчувають себе краще, ніж ті, кого звільнили днем раніше.

Нагадаємо, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв'язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років і їх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих в печері людей.