Із держбюджету виділили близько 42 млн грн на забезпечення житлом контрактників - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Цього року із державного бюджету для забезпечення військовослужбовців за контрактом житловими приміщеннями виділено близько 42 млн гривень. Про це під час брифінгу заявила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“Для забезпечення військовослужбовців за контрактом житловими приміщеннями цього року із державного бюджету виділено близько 42 мільйонів гривень”, — повідомила вона.
До того ж, речник зауважила, що завершуються роботи у двох казармах у Львові, Василькові та Старичах, у яких можна буде розмістити майже 600 контрактників.
До кінця року ці будівлі будуть здані в експлуатацію.