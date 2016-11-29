Из госбюджета выделили около 42 млн грн на обеспечение жильем контрактников - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В этом году из государственного бюджета для обеспечения военнослужащих по контракту жилыми помещениями выделили около 42 млн гривен. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
"Для обеспечения военнослужащих по контракту жилыми помещениями в этом году из государственного бюджета выделили около 42 миллионов гривен", - сообщила она.
К тому же, представитель отметила, что завершаются работы в двух казармах во Львове, Василькове и Старычах, в которых можно будет разместить около 600 контрактников.
До конца года эти здания будут сданы в эксплуатацию.