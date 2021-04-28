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Івченко закликав парламент почати боротьбу з рейдерством і створити для цього ТСК

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко закликав парламент діяти в інтересах українців і почати боротьбу з рейдерством. Для цього, за його словами, потрібно створити парламентську тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати факти рейдерства і їхнього лобіювання у вищих ешелонах влади, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

“На сьогодні парламент не бореться з рейдерством: колосальна кількість фактів рейдерства йде по всій країні. У нас постійно збільшується кількість тих, хто втрачає нерухомість, хто втрачає землі... На жаль, це рейдерство в більшості випадків покривається судовою системою і правоохоронними органами. А йде це рейдерство від лобізму — в більшості випадків з цього залу. Невже нам не варто створити тимчасову слідчу комісію, постанова про яку вже зареєстрована, співавтором є Юлія Тимошенко і Тарас Батенко?”, — зауважив нардеп.

Деталі

Івченко звернув увагу присутніх на те, що мова йде про життя людей та їхній бізнес, тому створення тимчасової слідчої комісії є необхідним заходом для того, щоб розслідувати факти рейдерства і його лобіювання у вищих ешелонах влади, зокрема серед нардепів Верховної Ради.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко розкрив деталі рейдерських схем, за якими, за його словами, стоять народні депутати, зокрема — глава аграрного комітету “слуга народу” Микола Сольський.

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