Івченко розкрив рейдерські схеми глави аграрного комітету "слуги народу" Сольського

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"До "Батьківщини" та до лідера партії Юлії Тимошенко звернулися мешканці села Білоцерківського району. Люди здали свої паї в кооператив. У 2018 році був підроблений протокол зборів цього кооперативу через "чорних" реєстраторів, які сьогодні перебувають у так званих ЛДНР, внесено зміни в реєстр щодо керівництва цього кооперативу і змінено власника. Люди лишилися без землі, а це приблизно 1100 гектарів. Врожай, який був на полях, так і згнив на полях, кошти, які були на рахунках (приблизно 11 мільйонів гривень) були конфісковані цими рейдерами. Чому ми сьогодні розповідаємо цю історію? Перше – це біль людей, а друге – особи, які стоять за цією рейдерською злочинною схемою. Зараз ці люди є депутатами Верховної Ради України, і один з них, на чолі цієї схеми, — це голова аграрного комітету Микола Сольський", - розповів Вадим Івченко.

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Разом із тим народний депутат зауважив, що наразі Сольський використовує свою посаду очільника аграрного комітету для того, щоб курувати рейдерські схеми по всі країні.

"На сьогодні цей керівник комітету займається тим, що призначає за хабарі керівників державних підприємств, намагається впливати на призначення прокурорів в Київській області, які не дають змогу рухати справу, які не дають змогу підписувати підозру", - розповів Івченко.

Він наголосив на повній бездіяльності правоохоронних органів у цій ситуації.

"Прийшли "тітушки" та побили простих селян. Поліція досі не може підписати підозру тим людям, яких вони визначали як замовників і безпосередніх виконавців цих ганебних дій проти простих людей. І ці аморальні вчинки куруються безпосередньо з Верховної ради, керівником аграрного комітету", - зауважив нардеп.

За його словами, наразі важливо, щоб Верховна Рада проголосувала за відставку Миколи Сольського, адже аграрний комітет більшістю ухвалив рішення про висловлення йому недовіри.

"Ми звертаємося до Президента, який на сьогодні є гарантом прав і свобод, щодо порушення прав громадян безпосередньо членом вашої фракції. Ми просимо, щоб ви втрутились і захистили людей", - закликав Вадим Івченко.

Що було раніше

Члени аграрного комітету Верховної Ради 27 січня проголосували за висловлення недовіри голові комітету нардепу Миколі Сольському. Мотивацією стала низька ефективність роботи комітету і лобізм окремих законів. Підтримали рішення більшість членів комітету.

Питання про відкликання Миколи Сольского з посади керівника аграрного комітету парламенту “Слуги народу” мали розглянути на засіданні фракції 1 лютого. Однак, питання наразі все ще не вирішено.