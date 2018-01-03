Іванка Трамп хоче стати першою жінкою-президентом США

КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу заявив, що його колишній головний стратег Стівен Беннон збожеволів, крім того, він не має особливого ставлення до перемоги Трампа на виборах в 2016 році. Заява глави держави поширила його прес-секретар Сара Сандерс, передає УНН.