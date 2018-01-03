Іванка Трамп хоче стати першою жінкою-президентом США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу заявив, що його колишній головний стратег Стівен Беннон збожеволів, крім того, він не має особливого ставлення до перемоги Трампа на виборах в 2016 році. Заява глави держави поширила його прес-секретар Сара Сандерс, передає УНН.
Як пише видання, в книзі повідомляється, що Іванка та її чоловік, радник Трампа Джаред Кушнер, погодилися стати частиною президентської адміністрації в надії, що одного разу це допоможе Іванці зайняти пост президента.
“Між собою пара домовилася: якщо в майбутньому з’явиться можливість, вона буде балотуватися в президенти”, — наводить видання уривок з книги Вулфф. Також наголошується, що “перша жінка-президент ... буде не Хілларі Клінтон, це буде Іванка Трамп”.
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У книзі повідомляється, що колишній радник президента Стівен Беннон “жахнувся”, коли почув про їхні домовленості.
Раніше повідомлялося, що Білий дім категорично спростував у середу зміст книги журналіста Майкла Вулффа (книга ще не вийшла), де йшлося, зокрема, що Дональд Трамп не розраховував стати президентом США, а його дружина Меланія була в шоці від перспективи стати першою леді.
Книга “Вогонь і лють: в Білому домі Трампа” вийде в продаж 9 січня, уривки з неї були опубліковані американськими ЗМІ в середу.
Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон не направив на підприємницький саміт в Індії кілька ключових дипломатів через те, що делегацію Штатів очолить донька президента США Дональда Трампа Іванка.