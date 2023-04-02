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Італійців планують штрафувати за використання іноземних слів на суму до 100 000 євро

Італійців планують штрафувати за використання іноземних слів на суму до 100 000 євро

Київ • УНН

 • 884427 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Італійці, які використовують англійські та інші іноземні слова в офіційних повідомленнях, можуть бути оштрафовані на суму до 100 000 євро, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

На італійців, які використовуватимуть іноземні слова в офіційних повідомленнях, планують накладати штраф на суму до 100 000 євро (108 705 доларів США). Штраф буде накладатись відповідно до нового законодавства, запровадженого партією прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

Законопроєкт подав на розгляд член нижньої палати депутатів Фабіо Рампеллі. Поки він ще не винесений на обговорення у парламенті.

Хоча цей закон поширюється на всі іноземні мови, проте законопроєкт особливо спрямований на "англоманію" або використання англійських слів, які "принижують та ображають" італійську мову.

Таким чином, законопроєкт вимагає від усіх, хто обіймає посаду в органах державного управління, "письмового та усного володіння італійською мовою". Він також забороняє використання англійської мови в офіційній документації, включаючи "абревіатури та назви" посад у компаніях.

"Це не просто питання моди, оскільки мода проходить, англоманія має наслідки для суспільства в цілому", - йдеться у законопроєкті.

Перша стаття закону гарантує, що навіть в офісах, які працюють з іноземцями, італійська має бути основною мовою.

Друга стаття закону робить італійську мову "обов'язковою для просування та використання у товарах та послугах на території країни.

Порушення закону каратиметься штрафом від 5000 євро (5435 доларів) до 100 000 євро (108 705 доларів).

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