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Італійський авіаперевізник скасував та затримав низку рейсів з Італії до Львова

Італійський авіаперевізник скасував та затримав низку рейсів з Італії до Львова

Київ • УНН

 • 11490 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Італійський авіаперевізник Ernest Airlines, який раніше був позбавлений ліцензії, скасував та затримав низку рейсів з Італії до Львова. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.

"Рейси EG298/EG297 "Львів - Венеція - Львів" скасовано. Пасажирам буде повідомлено про відміну та перебронювання квитків. Рейс EG223 "Мілан (Бергамо) - Львів" затримується з вильотом з Мілана до 17:00 год. (планово 07:00.)", - йдеться у повідомленні.

Також, перенесені рейси, що відлітають зі Львова. Так, час вильоту рейсу EG278 зі Львова до Неаполя переноситься з 09:20 год. на 19:40 год. Відповідно, зворотній рейс EG277 затримується з вильотом з Неаполя до 22:30 год. (за планом 12:45.).

"Рейс EG224 "Львів - Мілан (Бергамо)" затримується з вильотом зі Львова до 01:20 год. 11 січня (планово 20:40.)", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в Італії призупинили ліцензію Італійський авіаперевізник Ernest Airlines. До 13 січня ліцензія залишиться чинною, враховуючи українські різдвяні свята.

Як повідомлялося раніше в УНН, італійський авіаперевізник Ernest Airlines, що раніше був позбавлений ліцензії, за останні два дні (5 та 6 січня) скасував чотири рейси зі Львова, Києва та Одеси.

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