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Итальянский авиаперевозчик отменил и задержал ряд рейсов из Италии во Львов

Итальянский авиаперевозчик отменил и задержал ряд рейсов из Италии во Львов

Киев  •  УНН

 • 11486 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines, который ранее был лишен лицензии, отменил и задержал ряд рейсов из Италии во Львов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Львов" в Facebook.

"Рейсы EG298/EG297 "Львов - Венеция - Львов" отменены. Пассажирам будет сообщено об отмене и перебронировании билетов. Рейс EG223 "Милан (Бергамо) - Львов" задерживается с вылетом из Милана в 17:00. (планово 07:00.)", - говорится в сообщении.

Также, перенесены рейсы улетают из Львова. Так, время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 ч. на 19:40 ч. Соответственно, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 22:30 ч. (по плану 12:45.).

"Рейс EG224 "Львов - Милан (Бергамо)" задерживается с вылетом из Львова в 1:20 ч. 11 января (планово 20:40.)", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Италии приостановили лицензию Итальянского авиаперевозчика Ernest Airlines. До 13 января лицензия останется в силе, учитывая украинские рождественские праздники.

Как сообщалось ранее в УНН, итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines, который ранее был лишен лицензии, за последние два дня (5 и 6 января) отменил четыре рейса из Львова, Киева и Одессы.

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