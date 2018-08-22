Італія – знову перша серед постачальників вина в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У січні-липні поточного року Україна імпортувала вина та сусла виноградного на загальну суму 68 млн дол. США. Такі дані наводить Державна фіскальна служба, передає УНН.
Основним імпортером вина в Україну залишається Італія. Так, з цієї країни було імпортовано вина виноградного на 18,8 млн дол.
Друге місце у списку країн-імпортерів вина в Україну посідає Франція із показником імпорту на загальну суму - 10,9 млн дол.
Грузія посідає третє місце. Імпорт грузинського вина за підсумками 7 місяців 2018 року становив 9,9 млн дол.
Водночас, на експорт з початку року було відправлено українського вина на 27,9 млн дол.
Нагадаємо, як писав УНН, згідно з даними опитування "Коктебель", українці віддають перевагу напівсолодкому вину.
Також нагадаємо, що пити вино - це ціла наука. З порадами фахівців з цього приводу, пропонуємо ознайомитися за посиланням.