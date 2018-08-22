Италия - снова первая среди поставщиков вина в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В январе-июле текущего года Украина импортировала вина и сусла виноградного на общую сумму 68 млн долл. США. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.
Основным импортером вина в Украине остается Италия. Так, из этой страны было импортировано вина виноградного на 18,8 млн долл.
Второе место в списке стран-импортеров вина в Украине занимает Франция с показателем импорта на общую сумму - 10,9 млн долл.
Грузия занимает третье место. Импорт грузинского вина по итогам 7 месяцев 2018 составил 9,9 млн долл.
В то же время, на экспорт с начала года было отправлено украинского вина на 27,9 млн долл.
Напомним, как писал УНН, согласно данным опроса "Коктебель", украинцы предпочитают полусладкое вино.
Также напомним, что пить вино - это целая наука. С советами специалистов по этому поводу, предлагаем ознакомиться по ссылке.