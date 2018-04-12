Італія слідом за Німеччиною відмовилися від участі у можливій військовій операції у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні заявив, що його країна не братиме участі у можливій військовій операції західних країн у Сирії як відповідь на хіматаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання La Reppublica.
Також Джентілоні зазначив, що Італія надасть логістичну підтримку союзникам згідно з міжнародними і двосторонніми домовленостями.
Про своє рішення Італія офіційно вже сповістила канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка напередодні також відмовилася від участі у військовій операції в Сирії.
Тим часом генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу обговорюють різні варіанти реакції на хіматаку.
Західні країни, такі як Велика Британія, Франція та США, звинувачують режим президента Башара Асада у застосуванні хімічної зброї проти мирних жителів у сирійському місті Дума. Крім того США звинувачують Росію та Іран у підтримці дій Асада.
Як повідомляв УНН, Німеччина не приєднається до ударів по Сирії.