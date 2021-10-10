Італія перемогла Бельгію в матчі за “бронзу” Ліги націй

Деталі

Зустріч пройшла в італійському Турині на арені “Ювентус Стедіум”. Збірна Італії завдала бельгійцям поразку — 2:1.

М’ячі за збірну Італії забили Ніколо Барелла (46-та хвилина) і Доменіко Берарді (65, з пенальті) ; а ось у складі збірної Бельгії відзначився Шарль де Кетеларе.

Додамо

У фіналі Ліги націй УЄФА сьогодні о 21.45 на арені “Джузеппе Меацца” в Мілані зійдуться збірні Іспанії та Франції.