Італія - основний постачальник вина в Україну

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У січні поточного року Україна імпортувала вина та сусла виноградного на загальну суму 7,5 млн дол. США. Такі дані наводить Державна фіскальна служба, передає УНН.

Основним імпортером вина в Україну є Італія. Так, з Італії було імпортовано вина виноградного на 1,8 млн дол.

Друге місце у списку країн-імпортерів вина в Україну посідає Грузія. З Грузії у січні поточного року було імпортовано вина на загальну суму 1,6 млн дол.

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Франція посідає третє місце у списку найбільших країн-імпортерів вина в Україну. Імпорт вина із Франції за підсумками січня 2018 року становив 670 тис. дол.

Також зазначається, що за у січні поточного року Україна поставила на експорт вина виноградного на 5,6 млн дол. США.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, вітчизняне виноробство має гарні шанси виходу на міжнародну арену.

“Відзначу, що вітчизняне виноробство має гарні шанси до розвитку і виходу на міжнародну арену. У разі державної підтримки цього процесу хоча б на рівні тієї ж податкової політики — наша винна галузь може конкурувати за споживача і з грузинським, і з італійським виробником. Деякі наші вина за якістю вже не поступаються "іноземцям". "Коктебель", наприклад представляє досить якісні сортові вина "Мерло", "Каберне", "Шардоне". Тож експерти дійсно сходяться у думці, що цей ринок "приречений" на успіх, проте для цього потрібен час і розуміння збоку регуляторів ринку”, — наголосила вона.

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